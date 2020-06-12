ПСЖ прекратит сотрудничество с форвардом Чупо-Мотингом

Эрик Чупо-Мотинг летом покинут парижский клуб.

Камерунский нападающий ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг летом покинет команду. В Париже не станут продлевать контракт с футболистом, который закончится 30 июня.

Та же участь летом ожидает и бразильского защитника Тиаго Силву, с которым руководство ПСЖ решило не продлевать соглашение.

31-летний Эрик Чупо-Мотинг перешел в ПСЖ летом 2018 года. С командой он дважды становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок Франции. Ранее он выступал за Гамбург, Нюрнберг, Майнц, Шальке и Сток Сити.

В досрочно завершившемся сезоне во Франции Чупо-Мотинг успел провести 17 матчей во всех турнирах за команду Томаса Тухеля, забив 5 голов.

ПСЖ был признан чемпионом Лиги 1 по итогам минувшего сезона.