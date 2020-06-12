"Искали то решение, которое объединит": Павелко о возобновлении Первой Лиги

Андрей Павелко высказался о возобновлении Первой Лиги.

Президент УАФ Андрей Павелко подвел итог конференции ПФЛ, в ходе которой было принято решение о возобновлении сезона в Первой лиге. Функционер рад, что все завершилось позитивно.

«Прошло легитимное собрание. Было принято очень важное решение. Мы недвухзначно показали свою позицию, и это дало свой результат.

Начало предвещало очень бурное обсуждение, снова все разделились. Пришлось взять слово и четко дать понять, что мы не уйдем, пока не примем решение ради украинского футбола.

Шаг за шагом мы искали компромисс. Искали то решение, которое объединит», – сказал Андрей Павелко в комментарии для программы Футбол NEWS.