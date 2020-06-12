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Стал доступен предварительный календарь возобновления Первой Лиги

Стал доступен предварительный календарь возобновления Первой Лиги
13:20 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ПФЛ
Обновлено: 13:20 Сегодня
Стал известен предварительный план-календарь Первой лиги сезона 2019/20.

Чемпионат Украины в Первой Лиге может возобновиться 24 июня и завершиться 11 августа. Данный календарь еще предстоит утвердить исполкому УАФ.

В текущем проекте календаря Первой лиги командам отведено время по меньшей мере до 14 июня на подготовительный период, а фактически этот период для большинства клубов составит до 21 июня.

Планируется, что 17 июня в полуфинале Кубка Украины представитель Первой лиги Минай сыграет с киевским Динамо. Начало матча — 14:00.

Остальные клубы Первой лиги могут возобновить матчи 24 июня, это базовая дата 20-го тура, первого тура после возобновления чемпионата.

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Завершение чемпионата, 30-й тур, предварительно запланировано на 11 августа. 15 и 19 августа могут пройти матчи плей-офф обмена между лигами.

Напомним, вчера на внеочередной конференции ПФЛ клубы Первой лиги приняли решение доиграть чемпионат. Ожидается, что это решение будет одобрено исполнительным комитетом УАФ.

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Автор:

Телеграф
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