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Ибрагимович хочет остаться в Милане, но рассматривает разные варианты

Ибрагимович хочет остаться в Милане, но рассматривает разные варианты
16:41 Сегодня Телеграф ua-football.com
Обновлено: 16:45 Сегодня
Златан Ибрагимович все еще может остаться в Милане.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович хочет как можно скорее провести с клубом переговоры о новом контракте, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Нынешнее соглашение игрока истекает 30 июня.

По данным источника, исполнительный директор "Милана" Иван Газидис просит шведа подождать до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым. Сообщается, что Ибрагимович уже начал искать другие варианты на случай, если продлить контракт с "Миланом" не удастся.

Напомним, что Златан перешёл в "Милан" в январе 2020 года из "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.

Ранее сообщалось, что статую Ибрагимовича перенесут в другое место из-за постоянного вандализма.

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Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол.

Автор:

Телеграф
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