Когда болельщики смогут вернуться на трибуны: ответ Павелко

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране, дату возвращения болельщиков переносят еще на неделю.

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал возвращение болельщиков на трибуны после 17 июня. По его словам, все будет зависеть от стабильной ситуации с количеством заболевших коронавирусом, сообщает телеканал "Футбол".

"Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас.

Думаю, дату возвращения болельщиков мы немного скорректируем. Вроде уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совсем другая картина", - заявил Павелко.

Ранее Андрей Павелко сообщал, что в УАФ работают над возможностью допуска болельщиков на стадионы. Организация уже направила предложение смягчить карантин для спортивных арен в Министерство здравоохранения.

Как известно, сезон в УПЛ возобновился в конце мая. На днях также приняли решение о возобновлении Первой лиги. Планировалось, что остаток чемпионатов пройдет без болельщиков на трибунах.