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Брешия собирается подать в суд на Балотелли и Райолу

Брешия собирается подать в суд на Балотелли и Райолу
01:37 Сегодня Телеграф football.ua
Клуб утверждает, что футболист и его агент оклеветали Брешию.

Брешия не намерена оставлять без внимания слова Марио Балотелли, подтвержденные его агентом Мино Райолой и растиражированные итальянскими СМИ о том, что клуб препятствовал нападающему проходить тесты на COVID-19, и собирается подать в суд — сообщает Football Italia.

В официальном заявлении "ласточек" говорится, что клуб выполнял все рекомендации властей и органов здравоохраниния, а также делал все возможное, чтобы препятствовать распространению коронавируса и защитить всех своих работников.

Ранее сообщалось, что охрана базы Брешии в Торболе не пустила Балотелли на территорию, однако затем появилась информация, что Марио все-таки сможет доиграть сезон в составе команды.

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Все по теме:

Суд, Марио Балотелли, Мино Райола, Брешия.

Автор:

Телеграф
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