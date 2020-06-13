Брешия собирается подать в суд на Балотелли и Райолу

Клуб утверждает, что футболист и его агент оклеветали Брешию.

Брешия не намерена оставлять без внимания слова Марио Балотелли, подтвержденные его агентом Мино Райолой и растиражированные итальянскими СМИ о том, что клуб препятствовал нападающему проходить тесты на COVID-19, и собирается подать в суд — сообщает Football Italia.

В официальном заявлении "ласточек" говорится, что клуб выполнял все рекомендации властей и органов здравоохраниния, а также делал все возможное, чтобы препятствовать распространению коронавируса и защитить всех своих работников.

Ранее сообщалось, что охрана базы Брешии в Торболе не пустила Балотелли на территорию, однако затем появилась информация, что Марио все-таки сможет доиграть сезон в составе команды.