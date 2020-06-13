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"Нельзя сказать наверняка": экс-звезда Баварии намекнул на возвращение в футбол

"Нельзя сказать наверняка": экс-звезда Баварии намекнул на возвращение в футбол
07:13 Сегодня Телеграф isport.ua
Нидерландский футболист Арьен Роббен не исключил своего возвращения на футбольное поле, однако, заявил, что в Баварии его ждать не стоит.

Экс-игрок Челси, Реала и Баварии Арьен Роббен не исключает, что может вернуться в футбол.

Голландец тренировался на базе мюнхенской команды, однако заявил, что в немецкий клуб ему дорога закрыта.

"Нельзя сказать наверняка. Не хочу говорить вернусь я, или все-таки нет. Мы уезжаем с семьей в Нидерланды, а там видно будет, однако возврат в Баварию невозможен", - цитирует игрока Sport1.

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Напомним, что Арьен завоевал 29 титулов, среди которых победа в чемпионате Нидерландов, два трофея в Англии, титул чемпиона Испании и восемь "серебряных салатниц" Бундеслиги, а также победа в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Челси, Футбол, Арьен Роббен, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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