ПСЖ отказался от сделки по лидеру Наполи

ПСЖ не будет подписывать лидера обороны Наполи Калиду Кулибали.

ПСЖ выходит из гонки за защитника Наполи Калиду Кулибали, информирует Le Parisien.

По данным издания, чемпион Франции не готов платить за сенегальца запрашиваемую неаполитанцами сумму в 100 миллионов евро. Идти на уступки, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19, адзурри не намерены.

В начале июня стало известно, что Манчестер Юнайтед предлагал за Кулибали 80 миллионов, но Наполи такая сумма не удовлетворила.

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провел 21 матч за Наполи, не отметившись результативными действиями.

ПСЖ продолжает искать центрального защитника вместо уходящего в конце сезона Тиаго Силвы. В апреле парижане снова выиграли чемпионат Франции ввиду досрочного завершения сезона.