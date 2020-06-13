Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
Коби Брайант посмертно награжден премией Эмми
"Это большой перебор": Российский боксер вступился за Усика
"Это большой перебор": Российский боксер вступился за Усика

ПСЖ отказался от сделки по лидеру Наполи

ПСЖ отказался от сделки по лидеру Наполи
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена
ПСЖ не будет подписывать лидера обороны Наполи Калиду Кулибали.

ПСЖ выходит из гонки за защитника Наполи Калиду Кулибали, информирует Le Parisien.

По данным издания, чемпион Франции не готов платить за сенегальца запрашиваемую неаполитанцами сумму в 100 миллионов евро. Идти на уступки, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19, адзурри не намерены.

В начале июня стало известно, что Манчестер Юнайтед предлагал за Кулибали 80 миллионов, но Наполи такая сумма не удовлетворила.

Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провел 21 матч за Наполи, не отметившись результативными действиями.

ПСЖ продолжает искать центрального защитника вместо уходящего в конце сезона Тиаго Силвы. В апреле парижане снова выиграли чемпионат Франции ввиду досрочного завершения сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, ФК Наполи, Футбол, Калиду Кулибали.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
03 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
04 Шахтер рискует остаться без Исмаили до конца сезона
05 Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь