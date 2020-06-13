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Ливерпуль нацелился на звезд Вулверхэмптона

Ливерпуль нацелился на звезд Вулверхэмптона
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Адаму Траоре и Рубена Невеша хотят видеть в рядах Ливерпуля

Ливерпуль планирует в ближайшее трансферное окно подписать двух ключевых игроков Вулверхэмптона – Адаму Траоре и Рубена Невеша.

Клопп уверен, что пара игроков "волков" обновит и усилит полузащиту и линию нападению команды, которая находится в шаге от чемпионского титула.

Как сообщает The Sun, Ливерпуль может заплатить Вулверхэмптону 110 миллионов фунтов за Траоре и Невеша.

Об интересе "красных" к Траоре пишут давно, а вот Невеш идеально подходит Клоппу по характеристикам, возрасту и опыту. Тем более, Ливерпуль пока не договорился о новом контракте с Вейналдумом, а Наби Кейта никак не может выйти на ожидаемый уровень.

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Необходимые деньги на покупку Траоре и Невеша в условиях кризиса Ливерпуль рассчитывает заработать на продаже Джердана Шакири, который наверняка покинет клуб, а также Деяна Ловрена, Марко Груича, Харри Уилсона и Дивока Ориги, если по ним будет хорошее предложение

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Адама Траоре, Рубен Невеш.

Автор:

Телеграф
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