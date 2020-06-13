Ванда Нара станет главной героиней документального фильма

Агент и супруга форварда ПСЖ Мауро Икарди вновь в центре внимания.

HBO и Netflix хотят снять сериал про жену форварда ПСЖ Мауро Икарди — Ванду Нару. Агент и супруга футболиста поделилась своими впечатлениями о своем участии в сериале.

"Компании Netflix и HBO предложили мне снять сериал, который расскажет о моей жизни. Будет много эпизодов, много персонажей. В сериале покажут очень интересные подробности из моей жизни".

"Часть сериала будет снята в Аргентине, однако основные съемки пройдут в Европе. Кто сыграет меня? Я сама не могу представить, кто бы это мог быть".

Напомним, что Ванда Нара стала агентом Икарди в 2015 году. Супружеская пара Икарди и Ванды Нары образовалась при скандальных обстоятельствах. Экс-модель была замужем за другом и бывшим партнером Икарди по команде Макси Лопесом, однако рассталась с ним и вышла замуж за тогдашнего капитана Интера.

Сейчас Икарди и Ванда Нара растят совместного ребенка, а так же троих детей экс-модели от предыдущего брака.