В Ман Сити озвучили главную трансферную цель на лето

Ман Сити намерен подписать центрального защитника.

Приоритетом для Манчестер Сити на трансферном рынке является подписание нового центрального защитника.

Горожане отдадут усилению центра обороны предпочтение над трансфером Бэна Чилуэлла из Лестера, за которого действующие чемпионы АПЛ посоревнуются с Челси.

На Этихад так и не закрыли пробел в центре защиты после того, как клуб покинул Венсан Компани. Эймерик Ляпорт много пропустил из-за травмы, а Николас Отаменди может покинуть клуб во время следующего трансферного окна.

На позиции центрбеков в нынешнем сезоне нередко были вынуждены играть номинальные опорники Фернандиньо и Родри. Также из номинальных центральных защитников в распоряжении тренерского штаба — Джон Стоунз и 19-летний Эрик Гарсия.

В среду, 17 июня, подопечные Хосепа Гвардиолы возобновят сезон Премьер-лиги перенесенным матчем 28-го тура против Арсенала.

Сити занимает второе место в таблице АПЛ и отстает от лидера Ливерпуля на 25 очков.