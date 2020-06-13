Легенда Реала похвалил Азара

Альваро Арбелоа восхитился бельгийским вингером "сливочных".

Бывший защитник мадридского Реала и сборной Испании Альваро Арбелоа восхитился бельгийским вингером "сливочных" Эденом Азаром.

"Азар вернулся, словно самолет. Реал с Азаром сможет выиграть множество матчей.

В матче против Эйбара Зидан не будет менять состав. Но думаю, что затем Зидан будет делать три или четыре изменения в каждой игре".

Также Арбелоа рассказал о ситуации Марко Асенсио в Реале.

"Я полагаю, что Реалу нужно позаботиться об Асенсио и давать ему минуты понемногу. С Марко нужно быть осторожнее, чем с Азаром", - сказал Альваро в интервью Goal.