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Легенда Реала похвалил Азара

Легенда Реала похвалил Азара
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Альваро Арбелоа восхитился бельгийским вингером "сливочных".

Бывший защитник мадридского Реала и сборной Испании Альваро Арбелоа восхитился бельгийским вингером "сливочных" Эденом Азаром.

"Азар вернулся, словно самолет. Реал с Азаром сможет выиграть множество матчей.

В матче против Эйбара Зидан не будет менять состав. Но думаю, что затем Зидан будет делать три или четыре изменения в каждой игре".

Также Арбелоа рассказал о ситуации Марко Асенсио в Реале.

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"Я полагаю, что Реалу нужно позаботиться об Асенсио и давать ему минуты понемногу. С Марко нужно быть осторожнее, чем с Азаром", - сказал Альваро в интервью Goal.

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Все по теме:

ФК Реал, Альваро Арбелоа, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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