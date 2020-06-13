Фенербахче нашел звездную альтернативу Реброву

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Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф isport.ua
"Канарейки" пытаются заполучить Руя Виторию

Руководство «Фенербахче» направило предложение о сотрудничестве португальскому тренеру Рую Витории, который в настоящий момент возглавляет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Контракт 50-летнего специалиста с саудитами завершается 30 июня, а новую сделку стороны пока не согласовали, чем и хочет воспользоваться «Фенербахче».

Отмечается, что «канарейки» предлагают португальскому коучу ежегодный оклад в 2,5 миллиона евро, что может склонить Руя Виторию к тому, чтобы перебраться в Турцию.

Что касается «Аль-Насра», то его боссы пытаются согласовать с Виторией продление сотрудничества, но тренер желает, чтобы саудовский клуб, прежде всего, погасил накопившиеся долги по зарплате, а также гарантировал их отсутствие в будущем.

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Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали о желании «Фенербахче» заключить контракт с украинским тренером «Ференцвароша» Сергеем Ребровым

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Все по теме:

ФК Фенербахче, Футбол, Сергей Ребров, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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