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Всплыли неожиданные подробности трансфера Караваева в Динамо

Всплыли неожиданные подробности трансфера Караваева в Динамо
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф isport.ua
Сергей Рафаилов заявил, что Динамо не полностью выплатило за трансфер Караваева.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов утверждает, что Динамо еще не рассчиталось с луганским клубом за переход защитника Александра Караваева.

Об этом он сказал видеожурналу Yellow, говоря о финансовом положении Зари, отмечая, что также луганчане еще могут надеяться на вторую часть денег от Крузейро за трансфер Виллиана Гомеса.

"Поступили деньги от Крузейро – вот я тоже читал в прессе, что эти деньги поступили. Но это же не вся сумма, еще должны бразильцы заплатить. Еще должны деньги… Динамо за Караваева… Поэтому все вроде не так страшно", — отметил Рафаилов.

Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина

Сегодня, 13 июня, Заря сойдется с Динамо в 26-м туре чемпионата Украины.

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Все по теме:

Футбол, Сергей Рафаилов, Новости футбола, Александр Караваев.

Автор:

Телеграф
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