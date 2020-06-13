Всплыли неожиданные подробности трансфера Караваева в Динамо

Сергей Рафаилов заявил, что Динамо не полностью выплатило за трансфер Караваева.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов утверждает, что Динамо еще не рассчиталось с луганским клубом за переход защитника Александра Караваева.

Об этом он сказал видеожурналу Yellow, говоря о финансовом положении Зари, отмечая, что также луганчане еще могут надеяться на вторую часть денег от Крузейро за трансфер Виллиана Гомеса.

"Поступили деньги от Крузейро – вот я тоже читал в прессе, что эти деньги поступили. Но это же не вся сумма, еще должны бразильцы заплатить. Еще должны деньги… Динамо за Караваева… Поэтому все вроде не так страшно", — отметил Рафаилов.

Сегодня, 13 июня, Заря сойдется с Динамо в 26-м туре чемпионата Украины.