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Зидан оценил ситуацию в Реале перед возобновлением сезона

Зидан оценил ситуацию в Реале перед возобновлением сезона
14:58 Сегодня Телеграф football.ua
Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от рестарта чемпионата Испании.

Зинедин Зидан рассказал о готовности Реала к матчу 28-го тура первенства Ла Лиги против Эйбара.

"У нас нет никаких нареканий на календарь, каким бы сложным он ни был, – цитирует тренера Реала Marca. – Реал привык играть раз в три дня, так что это не проблема".

"В связи с особыми обстоятельствами, в которых проходит нынешний чемпионат, приходится сталкиваться с некоторыми необычными моментами, но ситуация одинакова для всех. Решили делать пять замен — будем делать пять. Скажут семь — используем семь. Могу сказать, что мы настолько довольны, что можем, наконец, играть, что с радостью адаптируемся к любым условиям".

"Сейчас у меня в распоряжении 24-25 игроков в отличной форме, в том числе Азар и Асенсио, на которых я рассчитываю. Осталось выбрать среди них 23 человека для заявки на матч".

"Не станет проблемой и то, что мы будем играть на Альфредо Ди Стефано. Это такой же наш стадион, как и Сантьяго Бернабеу, он нам отлично знаком, Так что и это, и отсутствие зрителей, нам не помешают".

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Матч Реал — Эйбар состоится в воскресенье, 14 июня (начало в 20:30 по киевскому времени), на стадионе имени Альфредо Ди Стефано, входящего в спортивно-тренировочный комплекс Реала, поскольку главная арена "сливочных", Сантьяго Бернабеу, закрыта на реконструкцию.

После 27-ми туров Реал занимает второе место в Примере, отставая на два очка от Барселоны, которая свой матч против Мальорки проведет в субботу, 13 июня (23:00).

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан.

Автор:

Телеграф
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