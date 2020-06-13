Чеснаков побил рекорд Ворсклы

Владимир Чеснаков обошел по числу матчей за полтавчан в чемпионате Украины Арменда Даллку.

Защитник Владимир Чеснаков стал рекордсменом Ворсклы по числу матчей в чемпионате Украины.

Сегодняшняя встреча с Мариуполем стала для капитана полтавчан 293-й на уровне национального первенства. Прежний рекорд (292 матча) принадлежал Арменду Даллку, который выступал за Ворсклу в период 2004-16 годов.

Чеснаков — воспитанник Ворсклы. В течение карьеры он провел за первую команду клуба 345 официальных матчей во всех турнирах.

В середине мая Владимир продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

Перед матчем с Мариуполем Ворскла занимала десятое место в таблице Favbet Лиги.