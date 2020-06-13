Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн

Прямая видеотрансляция матча 26-го тура УПЛ Заря - Динамо. Начало игры в 17:00.

Центральный матч тура, а то и всего второго этапа. Интрига второго места — самая живая и могучая, и вот в очной битве (предпоследней для них) схлестнутся два главных претендента. Которые к этому противостоянию подходят в разном состоянии.

Составы команд.

Заря (4-1-2-1-2): Махарадзе — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Хомченовский, Кочергин — Юрченко — Громов, Кабаев

Динамо (4-2-3-1): Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили, Буяльский, Андриевский — Русин

Видеотрансляция матча:

В посткарантинные туры Заря и Динамо кажутся антиподами. Луганчане — самая «меньшевая» команда на этом отрезке, судьбу обеих встреч с ее участием решал лишь один гол. Зато киевляне и сами разошлись, и другим дают: 10 голов в двух поединках с Шахтером и Александрией! Посмотрим, чья модель сегодня возьмет верх, но сразу ясно, что луганчане с огромным удовольствием погрузятся в контратакующее русло.

Кадры. У Динамо все в строю, в том числе Цыганков и Пиварич; возвращается после дисквалификации Попов. На остаток сезона дозаявлен Ибрагим Каргбо. У Зари традиционная потеря на матч против киевлян — Богдан Леднев, «обнулившийся» в прошлом туре. Так или иначе, его отсутствие Скрипник назвал запланированным.

История. С одной стороны, Динамо выиграло 7 из последних 13 очных встреч, тогда как Заря — только две. С другой — в послелдних трех противостояниях киевляне без побед, а самое свежее противостояние, датированное началом декабря, принесло гостевую победу луганчанам. Кроме того: в 10 из последних 14 матчей между этими соперниками было забито не менее трех мячей, в стольких же отличались обе команды.

Судьи. Главный в поле — Николай Балакин. В нынешнем чемпионате он отсудил шесть матчей, выдал в них 37 предупреждений, показал три красные карточки, поставил пять 11-метровых. За ВАР отвечает Сергей Бойко.