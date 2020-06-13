Лацио продлил своего основного форварда до 2025 года

Чиро Иммобиле будет зарабатывать по новому соглашению 4 миллиона евро в год.

Чиро Иммобиле продлит контракт с Лацио до 2025 года, информирует издание Il Tempo.

Отмечается, что стороны уже согласовали детали нового соглашения, по которому форвард будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Иммобиле перешел в Лацио из Севильи в 2016 году. За все время Чиро забил в составе Орлов 116 голов в 167 матчах (30 мячей в 33 играх нынешнего сезона).

Чемпионат Италии возобновится для Лацио 24 июня: в этот день команда Симоне Индзаги сыграет с Аталантой. После 26 туров бьянкочелести занимают второе место в Серии А, отставая от Ювентуса на одно очко.