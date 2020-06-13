Михайличенко - арбитру: Вы со своим VAR хотите доказать свою несостоятельность?

Арбитр Николай Балакин решил посмотреть видеоповтор жесткого нарушения Кенджеры на игроке Зари за что подвергся критике со стороны тренера Динамо.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко остался недоволен действиями главного арбитра Николая Балакина во время матча 26-го тура Favbet Лиги с Зарей.

В первом тайме наставник Динамо резко отреагировал на то, что Балакин решил посмотреть видеоповтор жесткого нарушения защитника киевлян Томаша Кенджеры на игроке Зари Богдане Михайличенко.

Балакин изначально устно предупредил игрока сборной Польши. После просмотра видеоповтора арбитр показал Кенджере желтую карточку, что не допускается правилами использования VAR.

«Вы со своим VAR хотите доказать свою несостоятельность?», — сказал Михайличенко Балакину.

В матче Заря — Динамо завершился первый тайм. Счет во встречи — 0:0.