Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Скандальный боксер-чемпион завершил карьеру, не дождавшись супер-боя с Канело
Скандальный боксер-чемпион завершил карьеру, не дождавшись супер-боя с Канело

Михайличенко - арбитру: Вы со своим VAR хотите доказать свою несостоятельность?

Михайличенко - арбитру: Вы со своим VAR хотите доказать свою несостоятельность?
17:58 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)
Арбитр Николай Балакин решил посмотреть видеоповтор жесткого нарушения Кенджеры на игроке Зари за что подвергся критике со стороны тренера Динамо.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко остался недоволен действиями главного арбитра Николая Балакина во время матча 26-го тура Favbet Лиги с Зарей.

В первом тайме наставник Динамо резко отреагировал на то, что Балакин решил посмотреть видеоповтор жесткого нарушения защитника киевлян Томаша Кенджеры на игроке Зари Богдане Михайличенко.

Балакин изначально устно предупредил игрока сборной Польши. После просмотра видеоповтора арбитр показал Кенджере желтую карточку, что не допускается правилами использования VAR.

Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн

«Вы со своим VAR хотите доказать свою несостоятельность?», — сказал Михайличенко Балакину.

В матче Заря — Динамо завершился первый тайм. Счет во встречи — 0:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Алексей Михайличенко, VAR.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
04 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
05 "Не связывайтесь с девушками": Завадская и Свитолина отдыхают на море (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь