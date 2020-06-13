Холанд на 95-й минуте принес победу Боруссии Д в матче с Фортуной

Боруссия Д в гостевом матче Бундеслиги минимально одолела Фортуну.

Боруссия Дортмунд минимально победила Фортуну (1:0) в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии.

В первом тайме Шмели создали несколько опасных моментов, но повести в счете гостям не удалось. В середине второго тайма Рафаэл Геррейру вывел Боруссию вперед, но арбитр отменил гол португальца после просмотра видеоповтора.

В компенсированное время Боруссии удалось вырвать победу в матче. Результативный удар на счету Эрлинга Холанда.

Боруссия с 66 очками идет на втором месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка. Мюнхенцы сегодня сыграют с Боруссией Менхенгладбах. Фортуна занимает 16-ю позицию.

В следующем туре 17 июня Боруссия Д дома примет Майнц, Фортуна на выезде сыграет с РБ Лейпциг.

Бундеслига. 31-й тур

Фортуна - Боруссия Д — 0:1 (0:0)

Гол: Холанд, 90+5