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Холанд на 95-й минуте принес победу Боруссии Д в матче с Фортуной

Холанд на 95-й минуте принес победу Боруссии Д в матче с Фортуной
18:35 Сегодня Телеграф sportarena
Боруссия Д в гостевом матче Бундеслиги минимально одолела Фортуну.

Боруссия Дортмунд минимально победила Фортуну (1:0) в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии.

В первом тайме Шмели создали несколько опасных моментов, но повести в счете гостям не удалось. В середине второго тайма Рафаэл Геррейру вывел Боруссию вперед, но арбитр отменил гол португальца после просмотра видеоповтора.

В компенсированное время Боруссии удалось вырвать победу в матче. Результативный удар на счету Эрлинга Холанда.

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Боруссия с 66 очками идет на втором месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка. Мюнхенцы сегодня сыграют с Боруссией Менхенгладбах. Фортуна занимает 16-ю позицию.

В следующем туре 17 июня Боруссия Д дома примет Майнц, Фортуна на выезде сыграет с РБ Лейпциг.

Бундеслига. 31-й тур

Фортуна - Боруссия Д — 0:1 (0:0)

Гол: Холанд, 90+5

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК Фортуна, Футбол, Новости футбола, Фортуна - Боруссия Д.

Автор:

Телеграф
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