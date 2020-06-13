Соперник Шахтера по Лиге Еврпоы упустил победу над Фрайбургом в Бундеслиге

Волки за первые полчаса игры оформили преимущество в два мяча, дубль оформил Воут Вехгорст. Примечательно, что еще два мяча Вольфсбурга не были засчитаны после просмотра видеоповторов.
Еще к перерыву Фрайбург один мяч отыграл, а на старте второго тайма и вовсе восстановил паритет. В дальнейшем команды не забивали.
Вольфсбург благодаря ничьей сохранил за собой шестое место по итогам тура. Фрайбург — восьмой, у команды Кристиана Штрайха на четыре очка меньше, чем у Волков. На очереди у Вольфсбурга выезд к Боруссии в Менхенгладбах, Фрайбург сыграет с Гертой.
Вольфсбург - Фрайбург 2:2 (2:1)
Голы: Вехгорст, 14, 27 — Холер, 43, Шаллаи, 46
Вольфсбург — соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Германии в марте завершился победой чемпиона Украины (2:1). Дата ответной игры пока неизвестна.