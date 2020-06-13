Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене

Соперник Шахтера по Лиге Еврпоы упустил победу над Фрайбургом в Бундеслиге

Соперник Шахтера по Лиге Еврпоы упустил победу над Фрайбургом в Бундеслиге
18:44 Сегодня Телеграф sportarena
Вольфсбург и Фрайбург расписали результативную ничью в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Волки за первые полчаса игры оформили преимущество в два мяча, дубль оформил Воут Вехгорст. Примечательно, что еще два мяча Вольфсбурга не были засчитаны после просмотра видеоповторов.

Еще к перерыву Фрайбург один мяч отыграл, а на старте второго тайма и вовсе восстановил паритет. В дальнейшем команды не забивали.

Вольфсбург благодаря ничьей сохранил за собой шестое место по итогам тура. Фрайбург — восьмой, у команды Кристиана Штрайха на четыре очка меньше, чем у Волков. На очереди у Вольфсбурга выезд к Боруссии в Менхенгладбах, Фрайбург сыграет с Гертой.

Вольфсбург - Фрайбург 2:2 (2:1)

Голы: Вехгорст, 14, 27 — Холер, 43, Шаллаи, 46

Ранний дубль Ольмо - в обзоре матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг (Видео)

Вольфсбург — соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Германии в марте завершился победой чемпиона Украины (2:1). Дата ответной игры пока неизвестна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Футбол, ФК Вольфсбург, ФК Фрайбург, Вольфсбург - Фрайбург.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
04 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
05 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь