Соперник Шахтера по Лиге Еврпоы упустил победу над Фрайбургом в Бундеслиге

Вольфсбург и Фрайбург расписали результативную ничью в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Волки за первые полчаса игры оформили преимущество в два мяча, дубль оформил Воут Вехгорст. Примечательно, что еще два мяча Вольфсбурга не были засчитаны после просмотра видеоповторов.

Еще к перерыву Фрайбург один мяч отыграл, а на старте второго тайма и вовсе восстановил паритет. В дальнейшем команды не забивали.

Вольфсбург благодаря ничьей сохранил за собой шестое место по итогам тура. Фрайбург — восьмой, у команды Кристиана Штрайха на четыре очка меньше, чем у Волков. На очереди у Вольфсбурга выезд к Боруссии в Менхенгладбах, Фрайбург сыграет с Гертой.

Вольфсбург - Фрайбург 2:2 (2:1)

Голы: Вехгорст, 14, 27 — Холер, 43, Шаллаи, 46

Вольфсбург — соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Германии в марте завершился победой чемпиона Украины (2:1). Дата ответной игры пока неизвестна.