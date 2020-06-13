Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене

Две звезды футбола покинут ПСЖ в конце сезона

Две звезды футбола покинут ПСЖ в конце сезона
20:40 Сегодня Телеграф
Спортивный директор парижан заявил о предстоящем уходе двух основных футболистов команды.

Пари Сен-Жермен, ставший чемпионом Франции в этом сезоне, лишится сразу двух футболистов после завершения Лиги чемпионов. Спортивный директор парижского гранда Леонардо подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб на правах свободных агентов.

"Это правда, что мы приближаемся к концу нашего совместного сотрудничества. Сейчас идея состоит в том, чтобы сохранить Кавани и Тиаго Силву до конца августа, чтобы они могли сыграть в Лиге чемпионов", — приводит слова Леонардо Football Italia со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Напомним, ранее Эдинсона Кавани связывали с возможным переходом в Атлетико, Ньюкасл, Боку Хуниорс и Интер. Сообщалось, что переговоры с "нерадзурри" не увенчались успехом из-за финансовых запросов уругвайца.

Кулибали оказался не по карману для ПСЖ

Что касается Тиаго Силвы, то главными претендентами на его подписание назывались Эвертон и Милан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Тиаго Силва, Футбол, Эдинсон Кавани.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
04 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
05 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь