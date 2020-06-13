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Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)

Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Смотреть полный видеообзор матча 26-го тура УПЛ Заря - Динамо.

Футболисты киевского "Динамо" победили 13 июня луганскую "Зарю" (3:1) в 26-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на "Славутич-Арене" в Запорожье забили: Владлен Юрченко (54-я минута, с пенальти) - в составе луганчан; Виталий Буяльский (71), Карлос де Пена (75) и Виктор Цыганков (90+6) - у динамовцев.

На 83-й минуте у "Зари" удален Ловро Цвек.

Заключительные поединки 26-го тура состоятся в воскресенье, 14 июня. В 17.00 стартует игра на НСК "Олимпийский" между ковалевским "Колосом" и донецким "Шахтером" ("Футбол 1"), в 19.30 на стадионе "Ника" футболисты "Александрии" будут принимать черниговскую "Десну" ("Футбол1").

Видеообзор матча Заря - Динамо:

Скрипник подвел итоги матча с Динамо

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 65 очков (после 25-ти матчей), "Динамо" - 52 (26), "Заря" - 49 (26), "Десна" - 46 (25), "Александрия" - 43 (25), "Колос" - 26 (25);

вторая шестерка - "Днепр-1" - 34 (25), "Мариуполь" - 27 (25), "Ворскла" - 23 (25), "Львов" - 22 (25), "Олимпик" - 20 (25), "Карпаты" - 14 (23). 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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