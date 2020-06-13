Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене

Скрипник подвел итоги матча с Динамо

Скрипник подвел итоги матча с Динамо
20:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook
Наставник Зари Виктор Скрипник высказался о поражении в матче с Динамо.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1), благодаря чему закрепилось на второй строчке в турнирной таблице. Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник прокомментировал результат этой встречи.

"Хорошая игра с серьезным соперником. Мы всегда играем в свой футбол, который нам удавался. Это было до первого гола соперника. Мы забили, могли и второй гол забить. А потом не смогли сдержать удар. И индивидуальные качества футболистов Динамо, и замены сыграли свою роль".

"Мы пытались отреагировать, но получили красную карточку и все разладилось. Вроде как и бежали, и старались, и угловые подавали, но изменить ход поединка не смогли", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Поединок Заря — Динамо был приостановлен после первого тайма из-за ливня с градом в Запорожье. Виктор Скрипник считает, что мокрое поле не является причиной поражения его подопечных.

"Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо

"Поле как поле. Нормально все. Мы и играем, и тренируемся иногда при дожде. Главное было, мне кажется то, что после первого пропущенного гола мы не смогли успокоиться и наладить ситуацию, играя в свой футбол. Но ребятам своим не могу сказать, что они не добежали или не доглядели. Динамо есть Динамо. Поздравляю их с победой, но борьба не окончена. Впереди еще шесть игр", — добавил специалист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
04 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
05 Ювентус - Милан: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь