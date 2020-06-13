Скрипник подвел итоги матча с Динамо

Наставник Зари Виктор Скрипник высказался о поражении в матче с Динамо.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1), благодаря чему закрепилось на второй строчке в турнирной таблице. Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник прокомментировал результат этой встречи.

"Хорошая игра с серьезным соперником. Мы всегда играем в свой футбол, который нам удавался. Это было до первого гола соперника. Мы забили, могли и второй гол забить. А потом не смогли сдержать удар. И индивидуальные качества футболистов Динамо, и замены сыграли свою роль".

"Мы пытались отреагировать, но получили красную карточку и все разладилось. Вроде как и бежали, и старались, и угловые подавали, но изменить ход поединка не смогли", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Поединок Заря — Динамо был приостановлен после первого тайма из-за ливня с градом в Запорожье. Виктор Скрипник считает, что мокрое поле не является причиной поражения его подопечных.

"Поле как поле. Нормально все. Мы и играем, и тренируемся иногда при дожде. Главное было, мне кажется то, что после первого пропущенного гола мы не смогли успокоиться и наладить ситуацию, играя в свой футбол. Но ребятам своим не могу сказать, что они не добежали или не доглядели. Динамо есть Динамо. Поздравляю их с победой, но борьба не окончена. Впереди еще шесть игр", — добавил специалист.