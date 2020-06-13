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Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей

Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
19:27 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)
Заря в драматичном матче уступила киевскому Динамо в рамках 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче 26-го тура УПЛ Динамо на выезде обыграло Зарю со счетом 3:1.

Первый тайм запомнился эпизодом с участием главного тренера Динамо Алексея Михайличенко и главного арбитра Николая Балакина. Наставник киевлян резко отреагировал на то, что судья решил посмотреть видеоповтор жесткого нарушения защитника бело-синих Томаша Кенджеры на игроке Зари Богдане Михайличенко.

В перерыве в Запорожье началась сильная гроза, и старт второго тайма был отложен. Спустя полчаса Балакин возобновил поединок.

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На 54-й минуте матча Заря повела в счете — Владлен Юрченко реализовал пенальти. Динамо отыгралось на 71-й минуте усилиями Виталия Буяльского.

Спустя пять минут Карлос Де Пена удвоил преимущество киевлян. В компенсированное время Виктор Цыганков точным ударом со штрафного установил окончательный счет матча.

Отметим, что Заря доигрывала встречу в меньшинстве. На 83-й минуте Балакин, воспользовавшись системой VAR, удалил Ловро Цвека за грубый фол против Сергея Сидорчука. Капитан киевлян в этом эпизоде получил травму и был заменен.

Михайличенко - арбитру: Вы со своим VAR хотите доказать свою несостоятельность?

Заря - Динамо  1:3

Голы: Юрченко, 54, пен. — Буяльский, 71, Де Пена, 76, Цыганков, 90+6

Удаление: Цвек, 83

Динамо набрало 52 очка и поднялось на второе место Favbet Лиги, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Заря идет на третьей позиции, уступая киевлянам три очка.

В следующем туре Динамо 22 июня дома примет Колос, Заря 21 июня на выезде сыграет с Десной.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Заря - Динамо.

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Телеграф
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