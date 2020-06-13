Горецка приблизил Баварию к чемпионству

В 31-м туре чемпионата Германии Бавария дома обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:1. Встречу пропускал ряд лидеров мюнхенцев — нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер (оба — перебор желтых карточек), а также полузащитник Тьяго Алькантара (травма).
Бавария - Боруссия М 2:1
Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 — Павар, автогол, 37
В начале поединка Боруссия М повела в счете, но судья отменил гол Йонаса Хофманна после просмотра видеоповтора. На 26-й минуте Бавария вышла вперед усилиями Джошуа Зиркзее.
Гости отыгрались еще до перерыва — автоголом отличился защитник Баварии Бенжамен Павар. В концовке поединка хозяевам поля удалось добыть три очка. Результативный удар на счету Леона Горецки.
Бавария лидирует в Бундеслиге за три тура до завершения чемпионата, опережая Боруссию Дортмунд на семь очков. Шмели сегодня обыграли Фортуну (1:0), забив победный гол в компенсированное время. Боруссия М идет на четвертом месте в турнирной таблице.
В следующем туре 16 июня Бавария на выезде встретится с Вердером, Боруссия М дома примет Вольфсбург.