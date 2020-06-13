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Горецка приблизил Баварию к чемпионству

Горецка приблизил Баварию к чемпионству
21:41 Сегодня Телеграф sportarena
Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на семь очков за три тура до завершения Бундеслиги.

В 31-м туре чемпионата Германии Бавария дома обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:1. Встречу пропускал ряд лидеров мюнхенцев — нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер (оба — перебор желтых карточек), а также полузащитник Тьяго Алькантара (травма).

Бавария - Боруссия М  2:1 

Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 — Павар, автогол, 37

В начале поединка Боруссия М повела в счете, но судья отменил гол Йонаса Хофманна после просмотра видеоповтора. На 26-й минуте Бавария вышла вперед усилиями Джошуа Зиркзее.

Гости отыгрались еще до перерыва — автоголом отличился защитник Баварии Бенжамен Павар. В концовке поединка хозяевам поля удалось добыть три очка. Результативный удар на счету Леона Горецки.

Бавария лидирует в Бундеслиге за три тура до завершения чемпионата, опережая Боруссию Дортмунд на семь очков. Шмели сегодня обыграли Фортуну (1:0), забив победный гол в компенсированное время. Боруссия М идет на четвертом месте в турнирной таблице.

Холанд на 95-й минуте принес победу Боруссии Д в матче с Фортуной

В следующем туре 16 июня Бавария на выезде встретится с Вердером, Боруссия М дома примет Вольфсбург.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Боруссия М, Новости футбола, Бавария - Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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