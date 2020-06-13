Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене
Маштаков выиграл теннисный турнир в Ирпене

УПЛ: Тейшейра принес Олимпику победу над Львовом (Видео)

УПЛ: Тейшейра принес Олимпику победу над Львовом (Видео)
21:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook
Олимпик набрал три очка благодаря дублю Максима Тейшейры.

Программу субботнего игрового дня в чемпионате Украины закрывало противостояние Олимпика и Львова в Киеве. С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры, много времени проводя в центре поля, ведя борьбу за территориальное преимущество. Игра обещала быть горячей, а желтая карточка уже на пятой минуте это лишь подтвердила.

Первый момент возник довольно быстро - Велвес перекинул далеко вышедшего из ворот Кичака, но Зотько выбил мяч с линии ворот. Однако после этого команды немного остановились. Подопечные Меликяна владели мячом большую часть первого тайма, но это не приносило особой остроты. Львов заработал много стандартных положений, однако и они оказались безуспешными.

У Олимпика не лучшим образом получались позиционные атаки, часто заканчивающиеся ничем из-за неточных передач. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оставив своим менеджерам много работы в перерыве. В начале второго тайма дончане завладели мячом и смотрелись намного активнее своего соперника.

Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)

Хорошее движение со стороны команды Игоря Климовского привело к забитому голу - Кравченко прострелил с правого фланга на Тейшейру, а тот расстрелял ворота Сарнавского. 1:0. Дончане продолжили атаковать и могли забить еще раз, но Шахаб не смог попасть по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот.

Львов же ответил моментом Ныча, но удар Назария головой из выгодной позиции парировал Артем Кичак. Ближе к концу поединка Олимпик смог во второй раз поразить ворота львовян - Максим Тейшейра сместился в центр, убрал оппонента и роскошным ударом поразил ворота соперника. 2:0. Больше голов болельщики не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу Олимпика.

Олимпик - Львов 2:0

Голы: Тейшейра, 54, 84

Обзор матча:

Олимпик: Кичак — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) — Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) — Дамацена (Приймак, 58), Бопесу - Татарков, Алваро, Шина — Яковелли (Ныч, 58)

Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак — Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Львов, Олимпик - Львов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)
02 "Я закодировался": Алиев рассказал о возвращении в Динамо
03 Заря - Динамо: видеотрансляция матча онлайн
04 Динамо заявило бельгийского форварда на матчи УПЛ
05 Пробили щиток: Капитан Динамо Сидорчук покинул поле на руках партнеров (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь