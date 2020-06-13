УПЛ: Тейшейра принес Олимпику победу над Львовом (Видео)

Олимпик набрал три очка благодаря дублю Максима Тейшейры.

Программу субботнего игрового дня в чемпионате Украины закрывало противостояние Олимпика и Львова в Киеве. С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры, много времени проводя в центре поля, ведя борьбу за территориальное преимущество. Игра обещала быть горячей, а желтая карточка уже на пятой минуте это лишь подтвердила.

Первый момент возник довольно быстро - Велвес перекинул далеко вышедшего из ворот Кичака, но Зотько выбил мяч с линии ворот. Однако после этого команды немного остановились. Подопечные Меликяна владели мячом большую часть первого тайма, но это не приносило особой остроты. Львов заработал много стандартных положений, однако и они оказались безуспешными.

У Олимпика не лучшим образом получались позиционные атаки, часто заканчивающиеся ничем из-за неточных передач. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оставив своим менеджерам много работы в перерыве. В начале второго тайма дончане завладели мячом и смотрелись намного активнее своего соперника.

Хорошее движение со стороны команды Игоря Климовского привело к забитому голу - Кравченко прострелил с правого фланга на Тейшейру, а тот расстрелял ворота Сарнавского. 1:0. Дончане продолжили атаковать и могли забить еще раз, но Шахаб не смог попасть по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот.

Львов же ответил моментом Ныча, но удар Назария головой из выгодной позиции парировал Артем Кичак. Ближе к концу поединка Олимпик смог во второй раз поразить ворота львовян - Максим Тейшейра сместился в центр, убрал оппонента и роскошным ударом поразил ворота соперника. 2:0. Больше голов болельщики не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу Олимпика.

Олимпик - Львов 2:0

Голы: Тейшейра, 54, 84

Обзор матча:

Олимпик: Кичак — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) — Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) — Дамацена (Приймак, 58), Бопесу - Татарков, Алваро, Шина — Яковелли (Ныч, 58)

Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак — Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч