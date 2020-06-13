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Гайтан и Лилль расстались по обоюдному согласию

Гайтан и Лилль расстались по обоюдному согласию
22:05 Сегодня Телеграф football.ua
Полузащитник Николас Гайтан решил не продлевать контракт с Лиллем.

Николас Гайтан и Лилль расстались по обоюдному согласию — сообщил официальный Твиттер "догов".

32-летний полузащитник пришел в Лилль на правах свободного агента в последний день зимнего трансферного окна 2020 года, подписав контракт до конца сезона-2019/20 с возможностью продления, однако из-за остановки чемпионата Франции успел сыграть лишь 4 матча за "догов" (0 голов).

Бывший игрок национальной сборной Аргентины (16 матчей, 2 гола) до Лилля выступал за Бока Хуниорс (79 матчей во всех турнирах, 13 голов), Бенфику (253, 41), Атлетико (43, 4), Далянь Ифань (30, 2) и Чикаго Файр (28, 4).

Ранее сообщалось, что Лилль требует €80 миллионов за своего форварда.

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Футбол, ФК Лилль, Новости футбола, Николас Гайтан.

Автор:

Телеграф
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