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Дубль Фернандеса - в обзоре матча Гранада - Хетафе (Видео)

Дубль Фернандеса - в обзоре матча Гранада - Хетафе (Видео)
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 28-го тура чемпионата Испании Гранада - Хетафе.

Гранада дома обыграла Хетафе в первом для команд матче после возобновления чемпионата Испании – 2:1. Гости открыли счет в первом тайме, но мячи Фернандеса на 70-й и 79-й минутах принесли три очка Гранаде к огромной радости конкурентов Хетафе в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Гранада - Хетафе 2:1

Голы: Фернандес, 70, 79 – Тимор, 20

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Гранада: Руй Силва, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Фулькье (Вико, 46), Эррера (Жил Диаш, 70), Гоналон (Этеки, 59), Мачис (Вальехо, 85), Диас, Сольдадо (Антоньин, 70), Фернандес

Хетафе: Сория, Ньом (Ндиайе, 84), Эчейта, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 78), Этебо, Тимор (Дуро, 85), Джене, Оливера, Дейверсон (Анхель Родригес, 60), Молина

Предупреждения: Диас, Фернандес, Эчейта, Сольдадо, Гоналон, Этебо, Эррера, Дуро, Суарес, Херман Санчес.

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ФК Хетафе, Футбол, Ла Лига, ФК Гранада, Новости футбола, Гранада - Хетафе.

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Телеграф
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