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Спасительный гол Холанда - в обзоре матча Фортуна - Боруссия Д (Видео)

Спасительный гол Холанда - в обзоре матча Фортуна - Боруссия Д (Видео)
Обновлено 22:50 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф football.ua
Видео гола и обзор матча 31-го тура чемпионата Германии Боруссия.

Завершился поединок 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия отправилась в гости к Фортуне.

"Шмели" являлись безоговорочными фаворитами данного противостояния, поскольку хозяева ведут борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Несмотря на это, Фортуна была близка к сенсационной ничье, пока Эрлинг Холанд не принес Дортмунду волевую победу в компенсированное время (0:1).

Фортуна - Боруссия Д 0:1

Гол: Холанд, 90+5

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Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Зуттнер (Скрибски, 76) — Бериша, Штегер, Зоботтка (Моралес, 81), Томми (циммер, 83) — Караман (Хеннингс, 81).

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Джан, Витцель (Холанд, 61) — Санчо, Брандт, Азар (Рейна, 74).

Предупреждения: Гиссельманн — Азар, Аканджи, Хакими

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК Фортуна, Фортуна - Боруссия Д.

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