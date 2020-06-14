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У футболиста "Норвича" обнаружили коронавирус

У футболиста "Норвича" обнаружили коронавирус
03:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Игрок "Норвича" будет вынужден пропустить возобновление английского чемпионата.

Тест на вирус COVID-19 у одного из игроков английского «Норвича» дал положительный результат. Имя футболиста не называется.

Сообщается, что зараженный игрок принимал участие в тренировочном матче против «Тоттенхэма», который состоялся за закрытыми дверьми.

По регламенту АПЛ футболист должен самостоятельно изолироваться в течение семи дней, что исключает его участие в поединке «Норвича» против «Саутгемптона» в следующую пятницу.

Напоминаем, английская Премьер-лига поддержала протесты против расизма и официально подтвердила, что проведет акцию со слоганом Black Lives Matter.

 
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Все по теме:

АПЛ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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