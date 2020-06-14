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Антонио Конте считает, что Интер заслуживал выйти в финал Кубка Италии

Антонио Конте считает, что Интер заслуживал выйти в финал Кубка Италии
04:45 Сегодня Телеграф sport.ua
Главный тренер «Интера» прокомментировал результат полуфинальной встречи Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат встречи с «Наполи» в полуфинале Кубка Италии.

«По итогам двух матчей мы заслужили выхода в финал. Мне не в чем упрекнуть футболистов, мы играли в агрессивном стиле, доминировали. У нас было много шансов, но Оспина совершил несколько фантастических сэйвов и решил исход матча. Пропущенный гол разочаровал, мы допустили ненужную, дурацкую ошибку. Парни расстроены, что не прошли в финал. Не забывайте, что «Наполи» большую часть времени оборонялся и контратаковал. Такой «Интер», как сегодня, я и хочу видеть. «Наполи» в финале, но нужно оценивать не только результат. Чувствую, что мы заслужили выйти в финал».

Напоминаем, Наполи сыграли в ничью с Интером и пробились в финал Кубка Италии

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Все по теме:

Наполи, Футбол, Интер, Кубок Италии.

Автор:

Телеграф
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