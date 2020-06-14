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Гол со вкусом золота: Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории Наполи (Видео)

Гол со вкусом золота: Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории Наполи (Видео)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф sport.ua
Бельгийский легионер Наполи Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс стал рекордсменом в клубе. Игрок принял участие в полуфинале Кубка Италии против Интера и отметился достижением.

Мертенс забил гол и довел их общее количество за неаполитанский клуб до 122. Это позволило ему выйти на первое место среди бомбардиров за всю историю команды.

Обзор матча Наполи - Интер:

Напомним, Наполи сыграло вничью с миланским Интером и вышло в финал Кубка Италии.

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Все по теме:

ФК Наполи, Футбол, Дрис Мертенс.

Автор:

Телеграф
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