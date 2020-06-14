Гол со вкусом золота: Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории Наполи (Видео)

Бельгийский легионер Наполи Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс стал рекордсменом в клубе. Игрок принял участие в полуфинале Кубка Италии против Интера и отметился достижением.

Мертенс забил гол и довел их общее количество за неаполитанский клуб до 122. Это позволило ему выйти на первое место среди бомбардиров за всю историю команды.

WE HAVE A NEW RECORD GOALSCORER! pic.twitter.com/Crx9aOBqyO — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 13, 2020

Обзор матча Наполи - Интер:

Напомним, Наполи сыграло вничью с миланским Интером и вышло в финал Кубка Италии.