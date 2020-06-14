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Чемпионский выход из карантина: обзор матча Мальорка - Барселона

Чемпионский выход из карантина: обзор матча Мальорка - Барселона
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф isport.ua
Барселона легко разобралась с Мальоркой после выхода из карантина.

Барселона разгромила Мальорку в матче 28-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0.

Уже на второй минуте счет открыл полузащитник Артуро Видаль. В конце первого тайма свой дебютный гол за команду забил Мартин Брейтуэйт.

Во второй половине отличился Жорди Альба, а в самом конце игры гол на свой счет записал Лионель Месси. Также в активе аргентинца две результативные передачи в этой встрече.

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 Обзор матча:

Мальорка - Барселона 0:4

Голы: Видаль, 2, Брайтвейт, 37, Альба, 80, Месси, 90+4

Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46) — Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо — Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85)

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба — Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) — Месси, Брайтвейт, Гризманн (Суарес, 57)

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ФК Барселона, ФК Мальорка, Футбол.

Автор:

Телеграф
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