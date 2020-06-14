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Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)

Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо
Капитан Динамо Сергей Сидорчук получил тяжелую травму в матче УПЛ против Зари.

В субботу, 13 июня, Динамо обыграло Зарю на выезде в матче 26-го тура УПЛ.

В ходе поединка капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук получил травму, в результате которой не смог самостоятельно покинуть поле.

Видео эпизода:

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал повреждение игрока, отметив, что точного диагноза пока нет.

"Добротная игра": Михайличенко прокомментировал матч с Зарей

"Я не врач, но то, что я видел - там рваная рана, придется зашивать. Насколько это серьезно - разберемся позже. Проломлен щиток, довольно-таки большой разрез", - сказал тренер.

Скандал с VAR, пенальти, удаление: смотрите обзор матча Заря - Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, УПЛ, Сергей Сидорчук.

Автор:

Телеграф
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