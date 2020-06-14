Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)

В субботу, 13 июня, Динамо обыграло Зарю на выезде в матче 26-го тура УПЛ.
В ходе поединка капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук получил травму, в результате которой не смог самостоятельно покинуть поле.
Видео эпизода:
Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал повреждение игрока, отметив, что точного диагноза пока нет.
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"Я не врач, но то, что я видел - там рваная рана, придется зашивать. Насколько это серьезно - разберемся позже. Проломлен щиток, довольно-таки большой разрез", - сказал тренер.
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