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"Добротная игра": Михайличенко прокомментировал матч с Зарей

"Добротная игра": Михайличенко прокомментировал матч с Зарей
21:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook
Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился мнением о матче против Зари в 26-м туре УПЛ.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1)

"Я благодарен Заре за то, что они вместе с нами показали хорошую, добротную игру, которая заслуживает самых высоких оценок. Самое главное — обе команды играли только на победу, ни на какой другой результат. И это чувствовалось в каждом единоборстве, в каждом столкновении и в эмоциональном плане. Даже несмотря на то, что отсутствовал самый главный компонент футбола — зрители, все-таки игра была по-настоящему боевой и в какой-то мере кубковой".

"Конечно же, я доволен тем, что мы смогли переломить ход игры и выиграть ее, хотя начало второго тайма осталось за Зарей, и их гол был абсолютно логичен. Наверное, нам немного повезло в эпизоде, когда мяч попал в перекладину. Но команда не останавливалась, искала свои моменты, и я рад, что замены, которые мы сделали, внесли свой вклад в игру, и ребята, вышедшие на поле, очень прибавили и оживили матч", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо. 

Ранее Скрипник подвел итоги матча с Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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