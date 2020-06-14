Хацкевич близок к отставке из Ротора

Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич близок к уходу из Ротора.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в ближайшее время может быть уволен из российского "Ротора".

Согласно информации источника, это решение не связано с игровыми показателями команды.

Александр Хацкевич возглавил "Ротор" в конце декабря 2019 года. Под его руководством команда уже оформила путевку в РПЛ, по причине того, что турнир в ФНЛ из-за пандемии коронавируса был признан завершенным досрочно, а волгоградская команда как раз лидировала на момент приостановки соревнований.

Напомним, что 14 августа 2019 года Александр Хацкевич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо". Причиной тому послужил невыход киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов.

Таким образом, если слухи о скором уходе Хацкевича из "Ротора" подтвердятся, то белорусский специалист потеряет работу во второй раз в течение одного сезона.