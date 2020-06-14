Наставник соперника сборной Украины на Евро переболел коронавирусом

В крови Рональда Кумана нашли антитела COVID-19.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман с женой переболели коронавирусом. Об этом рассказала супруга наставника Бартина Куман.

"Наши результаты тестов на коронавирус были отрицательными, но позже мы сделали анализ крови, и у нас были обнаружены антитела.

Когда мужу стало лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже Рональд вернулся домой и почувствовал себя плохо.

Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что у него был сердечный приступ", - приводит слова Бартины Куман Voetbal International.