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Мотивация для Сульшера: МЮ озвучил нереальные бонусы за выход в ЛЧ

Мотивация для Сульшера: МЮ озвучил нереальные бонусы за выход в ЛЧ
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф
В контракте у наставника прописан солидный бонус за возвращение клуба в Лигу чемпионов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер получит крупный бонус, если выведет клуб в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, сообщает The Sun.

По информации источника, если МЮ по итогам сезона добудет право выступить в Лиге чемпионов, Сульшер получит от клуба бонус в размере 1 миллиона фунтов стерлингов.

Перед возобновлением чемпионата Англии МЮ находится на пятом месте с отставанием в три очка от четвертого места, дающего путевку в Лигу чемпионов. Но если дисквалификация Ман Сити останется в силе, то по итогам чемпионата достаточно будет занять место в топ-5.

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Кроме того, у Сульшера есть дополнительный шанс в виде участия в Лиге Европы, где МЮ считается одним из фаворитом. Победа в этом соревновании также дает путевку в Лигу чемпионов.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, МЮ, Уле-Гуннар Сульшер.

Автор:

Телеграф
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