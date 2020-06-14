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Каштру оценил свой первый год у руля Шахтера

Каштру оценил свой первый год у руля Шахтера
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф ua-football.com
Луиш Каштру подвел итоги года своей работы в лагере "горняков".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги года своей работы в лагере "горняков". В своем Instagram наставник написал, что, не смотря на все сложности, которые были у него с командой, он очень доволен проделанной работой.

"Год назад, когда мы пришли в "Шахтер", знали, какая ответственность нам предстоит. Мы прекрасно знали, что пришли в топовый клуб со значимым именем в Европе. Мы знали, что нужно отдавать все свои силы, чтобы заработать чемпионский титул и выиграть Кубок Украины.

Год назад мы также знали, что нужно полностью отдаваться, соответствовать амбициям клуба и развивать качественный футбол, игроков, молодых ребят в коллективном контексте. Это был большой вызов. И сегодня, ровно через год, хочу вам сказать: все, что мы сделали, ежедневная сложная работа с огромной отдачей всегда была в удовольствие.

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Огромная честь представлять "Шахтер", быть частью семьи, где тренерский штаб, персонал, болельщики и администрация клуба – все смотрят в одном направлении и добиваются единого результата, все увлечены своей работой и каждым матчем, который нам предстоит.

Через год мы подходим к главной цели – стать национальными чемпионами. С каждым днем эта цель все ближе. Также мы стремились показать себя как можно лучше и пройти как можно дальше в еврокубках. Мы добрались до 1/8 финала Лиги Европы.

Могу сказать, был пройден очень сложный, но успешный путь. Надеюсь, так будет и дальше. Мы будем успешны, чтобы давать такому большому клубу, как "Шахтер", только то, что он заслуживает. Мы будем продолжать развивать молодых игроков, показывая при этом качественный футбол. Все игроки заслуживают этого".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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