Ибрагимович поставил жесткий ультиматум руководству Милана

Златан Ибрагимович разругался с руководством Милана.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович принял решение покинуть Италию после окончания контракта этим летом и вернуться в Швецию, сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что причиной такого решения 38-летнего шведа стал конфликт с менеджментом Милана. В частности, Златан недоволен отношением к работе генерального директора Ивана Газидиса, критикуя его за неграмотное управление клубом и решение снизить зарплаты во время пандемии коронавируса.

Также игроку не нравится план развития клуба, заявив, что это не тот Милан, который был раньше.

С момента перехода в Милан этой зимой Златан забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах за клуб. На днях Ибрагимович потребовал обсудить новый контракт с Миланом.