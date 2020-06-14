В шаге от чемпионства: Ференцварош Реброва добыл очередную победу

Украинский специалист Сергей Ребров находится в шаге от второго чемпионства с Ференцварошем подряд.

Ференцварош добыл минимальную победу со счетом 1:0 над Кишвардой в 29-м туре чемпионата Венгрии. Единственный мяч записал на свой счет Сигер на 75-й минуте.

Главный тренер "фради" Сергей Ребров не выпустил в стартовом составе двух украинских игроков своей команды. Игорь Харатин вышел со стартовых минут, а Александр Зубков появился на 58-й минуте, сменив Шкварку.

Благодаря победе Ференцварош увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем до 12-ти очков, однако у Фехервара, который 14 июня встречается с Уйпештом, будет шанс этот разрыв сократить.

Для того, чтобы обеспечить второй чемпионский титул подряд, Ференцварошу достаточно набрать четыре очка в четырех турах. А в случае потери очков Ферерваром, чемпионский титул может быть оформлен уже в ближайшем туре.

Ференцварош добыл минимальную победу со счетом 1:0 над Кишвардой в 29-м туре чемпионата Венгрии. Единственный мяч записал на свой счет Сигер на 75-й минуте.

Главный тренер "фради" Сергей Ребров не выпустил в стартовом составе двух украинских игроков своей команды. Игорь Харатин вышел со стартовых минут, а Александр Зубков появился на 58-й минуте, сменив Шкварку.

Благодаря победе Ференцварош увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем до 12-ти очков, однако у Фехервара, который 14 июня встречается с Уйпештом, будет шанс этот разрыв сократить.

Для того, чтобы обеспечить второй чемпионский титул подряд, Ференцварошу достаточно набрать четыре очка в четырех турах. А в случае потери очков Ферерваром, чемпионский титул может быть оформлен уже в ближайшем туре.