Сульшер сравнил Санчеса с отличным стулом, который не вписывается в интерьер

По мнению тренера, Алексис Санчес не проходит в основной костяк команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер рассказал о перспективах вингера Алексиса Санчеса в команде.

"В нашей команде есть место для хороших игроков. Давайте посмотрим, где ми финишируем в конце сезона, потому что мы чувствуем, что у нас состав действительно хороший. Мы чувствуем, что находимся на пути к чему-то великому.

О Санчесе? Иногда, когда вы украшаете свою гостиную, это может быть отличный стул или хороший диван, но, возможно, он не подходит под общий интерьер.

Это касается и многих других игроков. Моя цель - объединить из, сделать сплоченным", - сказал Сульшер в интервью Daily Star.

Напомним, сейчас Санчес выступает за миланский Интер на правах аренды. В текущем сезоне на его счету один гол в девяти матчах за клуб.