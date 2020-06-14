Как соперник Шахтера по Лиге Европы потерял очки с Фрайбургом (Видео)

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Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Германии Вольфсбург - Фрайбург.

Завершился поединок 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Вольфсбург принимал на своем поле Фрайбург.

"Волки" побеждали соперника в первом тайме благодаря дублю Вегорста, однако Фрайбург сумел вернуть равновесие в счете. В конечном итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью (2:2).

Вольфсбург - Фрайбург 2:2

Голы: Вегорст, 14, 26 (пен.) — Хелер, 43, Шаллаи, 46

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Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон — Штеффен (Жоао Виктор, 55), Шлагер (Герхардт, 67), Арнольд, Брекало (Клаус, 55) — Вегорст, Гинчек (Мармуш, 84).

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер (Иттер, 77) — Шаллаи (Квон Чхан Хун, 63), Кох (Франц, 77), Хефлер, Грифо (Габерер, 90+1) — Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 63).

Предупреждение: ... — Хефлер.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Вольфсбург, ФК Фрайбург, Вольфсбург - Фрайбург.

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