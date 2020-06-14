Атлетико поделил очки с Атлетиком в центральном матче 28-го тура Ла Лиги

Атлетико в гостях не сумел переиграть Атлетик.

Мадридский Атлетико разделил очки с Атлетиком на Сан-Мамесе в 28-м туре Примеры (1:1).

Атлетик - Атлетико 1:1

Голы: Муниаин, 37 — Коста, 39.

Оба гола команды забили в первом тайме. Хозяева отличились первыми, в нижний угол ворот Облака пробил Муниаин. Команда Диего Симеоне отыгралась практически сразу, гол забил Диего Коста.

Баски больше владели мячом, однако реальных моментов у команд было примерно поровну. Шанс вырвать победу был у гостей в конце второго тайма, однако Унаи Симон справился с ударом Ариаса.

Атлетико набрал 46 очков, и занимает 6-е место в Примере. Атлетик закрепился на 10-й позиции, у команды Гаиски Гаритано 38 очков.

В следующем туре Матрасники сыграют на выезде с Осасуной, Львы отправятся в гости к Эйбару.