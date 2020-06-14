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Атлетико поделил очки с Атлетиком в центральном матче 28-го тура Ла Лиги

Атлетико поделил очки с Атлетиком в центральном матче 28-го тура Ла Лиги
17:07 Сегодня Телеграф sportarena
Атлетико в гостях не сумел переиграть Атлетик.

Мадридский Атлетико разделил очки с Атлетиком на Сан-Мамесе в 28-м туре Примеры (1:1).

Атлетик - Атлетико 1:1 

Голы: Муниаин, 37 — Коста, 39.

Оба гола команды забили в первом тайме. Хозяева отличились первыми, в нижний угол ворот Облака пробил Муниаин. Команда Диего Симеоне отыгралась практически сразу, гол забил Диего Коста.

Баски больше владели мячом, однако реальных моментов у команд было примерно поровну. Шанс вырвать победу был у гостей в конце второго тайма, однако Унаи Симон справился с ударом Ариаса.

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Атлетико набрал 46 очков, и занимает 6-е место в Примере. Атлетик закрепился на 10-й позиции, у команды Гаиски Гаритано 38 очков.

В следующем туре Матрасники сыграют на выезде с Осасуной, Львы отправятся в гости к Эйбару.

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ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетик Б, Атлетик - Атлетико.

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