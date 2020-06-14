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Российский футболист: Ракицкий не предавал свою страну

Российский футболист: Ракицкий не предавал свою страну
18:33 Сегодня Телеграф isport.ua
Российский форвард Александр Кокорин назвал Ярослава Ракицкого "гениальным футболистом".

Выступающий в аренде в ФК Сочи Александр Кокорин в общении с Александром Алиевым поделился мнением о завершении карьеры Ярослава Ракицкого в сборной Украины. 

"Ярослав Ракицкий объявил, что закончил карьеру в сборной Украины по понятным причинам. Он, конечно же, понимает, что его больше не вызовут". 

Кокорин расхвалил бывшего защитника донецкого Шахтера и раскритиковал тренерский штаб сборной Украины.

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"Ракицкий – гениальный футболист, как можно не вызывать его в сборную? Это абсурд и бред. Не считаю, что он предал свою страну, перейдя в Зенит. Ему нужно кормить семью, он получил отличное предложение. Он пришел и начал здесь выигрывать кубки", – сказал Кокорин в эфире ютуб-канала Кент.

Напомним, что Кокорин не так давно вышел из тюрьмы, где отсидел срок вместе с экс-партнером Павлом Мамаевым за нападение на чиновника.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Ярослав Ракицкий, Александр Кокорин.

Автор:

Телеграф
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