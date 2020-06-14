Российский футболист: Ракицкий не предавал свою страну

Российский форвард Александр Кокорин назвал Ярослава Ракицкого "гениальным футболистом".

Выступающий в аренде в ФК Сочи Александр Кокорин в общении с Александром Алиевым поделился мнением о завершении карьеры Ярослава Ракицкого в сборной Украины.

"Ярослав Ракицкий объявил, что закончил карьеру в сборной Украины по понятным причинам. Он, конечно же, понимает, что его больше не вызовут".

Кокорин расхвалил бывшего защитника донецкого Шахтера и раскритиковал тренерский штаб сборной Украины.

"Ракицкий – гениальный футболист, как можно не вызывать его в сборную? Это абсурд и бред. Не считаю, что он предал свою страну, перейдя в Зенит. Ему нужно кормить семью, он получил отличное предложение. Он пришел и начал здесь выигрывать кубки", – сказал Кокорин в эфире ютуб-канала Кент.

Напомним, что Кокорин не так давно вышел из тюрьмы, где отсидел срок вместе с экс-партнером Павлом Мамаевым за нападение на чиновника.