Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)

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19:01 Сегодня Телеграф isport.ua
Видео голов и обзор матча 28-го тура Ла Лиги Атлетик - Атлетико.

Атлетик и Атлетико расписали мировую в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе Сан-Мамес и завершилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в течение двух минут в концовке первого тайма. На 37-й минуте форвард хозяев Икер Муньяин отправил мяч точно в дальний угол ворот Облака. Счет сравнял Диего Коста, забивший после ассиста Коке.

Стоит отметить, что свой забитый мяч Диего Коста посвятил футболистке женской команды Матрасников Вирджинии Торесилье. В мае у Вирджинии диагностировали опухоль головного мозга, а 21 мая ей сделали операцию.

Атлетик - Атлетико 1:1

Голы: Муньяин, 37 — Коста, 39

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче (Нуньес, 82) — Лопес (Весга, 64), Д. Гарсия, Муньяин (Де Маркос, 83) — Вильямс (Кодро, 90+1), Р. Гарсия, Кордоба (Санкет, 64).

Атлетико: Облак — Триппьер (Ариас, 63), Хименес, Савич, Лоди — Коке (Эррера, 78), Льоренте (Корреа, 67), Партей, Сауль — Коста (Лемар, 63), Феррейра Карраско (Мората, 62).

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Предупреждения: Муньяин, Вильямс, Мартинес.

Атлетик занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.  Атлетико набрал 46 баллов и располагается на шестой строчке.

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ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетик Б, Атлетик - Атлетико.

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Телеграф
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