Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)

Горняки, победив Колос, сделали еще один шаг к чемпионству в УПЛ.

Шахтер в матче 26-го тура Favbet Лиги минимально обыграл Колос — 1:0.

Шахтер - Колос — 1:0

Гол: Мораес, 48.

Единственный гол встречи состоялся на 48-й минуте усилиями игроков сборной Украины. Марлос выдал точную передачу вразрез, которой эффектно воспользовался Жуниор Мораес, перекинув вышедшего из ворот Волынца.

Видео гола Мораеса:

После сегодняшней победы Горняки набрали 68 очков. Отрыв от ближайшего преследователя Динамо составляет 16 очков. Команда Луиша Каштру уже в следующем туре с Александрией 20 июня может оформить чемпионский титул.

Колос остался на шестом месте в турнирной таблице. Коллектив Руслана Костышина 22 июня сразится с Динамо.