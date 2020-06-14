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Поздний гол Тригероса - в обзоре матча Сельта - Вильярреал (Видео)

Поздний гол Тригероса - в обзоре матча Сельта - Вильярреал (Видео)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф football.ua
Видео гола и обзор матча 28-го тура чемпионата Испании Сельта - Вильярреал.

Казалось, матч завершится вничью, но в компенсированное время Тригерос, вышедший на замену, поразил ворота Сельты.

Сельта - Вильярреал 0:1

Гол: Тригерос, 90+1.

Сельта: Бланко — Мальо (Денис Суарес, 83), Мурильо, Араухо, Оласа — Пап Диоп (Айду, 46), Брадарич, Рафинья (Систо, 59) — Мина (Смолов, 81), Яго Аспас, Хуан Эрнандес (Йокушлу, 46).

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Аоьбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено — Ангисса, Иборра (Тригерос, 67), Касорла (Бакка, 58) — Жерар Морено (Чуквезе, 58), Алькасер (Онтиверос, 81), Мои Гомес (Морланес, 81).

Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)

Предупреждения: Диоп — Иборра.

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ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига, ФК Сельта, Сельта - Вильярреал.

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Телеграф
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