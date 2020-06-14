Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)

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20:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер
Видео гола и обзор матча 26-го тура чемпионата Украины Колос - Шахтер.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Колос принимал на стадионе НСК Олимпийский донецкий Шахтер.

Подопечные Луиша Каштру добыли непростую минимальную победу (1:0), а автором единственного гола в этом матче стал Жуниор Мораес.

Таким образом, Шахтеру осталось добыть единственную победу для досрочного завоевания чемпионства в текущем сезоне.

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Смотрите видео гола и обзор матча Колос - Шахтер:

Колос - Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 49

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) — Лысенко (Антюх, 61).

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) — Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко — Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) — Мораес (Фернандо, 78).Предупреждения: Ильин — Алан Патрик.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Колос, Колос - Шахтер.

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Телеграф
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