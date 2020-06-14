Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Колос принимал на стадионе НСК Олимпийский донецкий Шахтер.
Подопечные Луиша Каштру добыли непростую минимальную победу (1:0), а автором единственного гола в этом матче стал Жуниор Мораес.
Таким образом, Шахтеру осталось добыть единственную победу для досрочного завоевания чемпионства в текущем сезоне.
Смотрите видео гола и обзор матча Колос - Шахтер:
Колос - Шахтер 0:1
Гол: Мораес, 49
Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) — Лысенко (Антюх, 61).
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) — Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко — Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) — Мораес (Фернандо, 78).Предупреждения: Ильин — Алан Патрик.